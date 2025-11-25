HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmangazi’de gıda güvenliği için harekete geçildi

Gıda zehirlenmelerinin artmasıyla birlikte halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığı ve denetim hizmetleri birimi ile Soğanlı Mahallesi’nde kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Osmangazi’de gıda güvenliği için harekete geçildi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Soğanlı Mahallesi’nde bulunan işletmelerin ruhsatlarından üretim alanlarına, çalışanların kişisel hijyeninden ürünlerin saklama koşullarına kadar pek çok alanı titizlikle inceledi. Bunun yanı sıra ekipler; ürün tazeliği, gramaj kontrolü, etiketleme, son kullanma tarihleri gibi kritik noktaları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Denetimler sonunda ise hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar iletilerek en kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.
Halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini taviz vermeden sürdürdüklerini söyleyen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak, "Son zamanlarda ülke genelinde gündeme gelen gıda zehirlenmeleri nedeniyle denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Rutin olarak yaptığımız kontrollerin yanı sıra çevre sağlığı ve denetim hizmetleri birimi ile gerçekleştirdiğimiz denetimleri daha kapsamlı şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilerek, yerinde incelemeler yapılacaktır. Halk sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı üretim yapan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.
Ayrıca Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak, ihbar ve şikayetlerini iletmek isteyen vatandaşların 444 16 01 ve ya (0224) 270 70 88 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Osmangazi’de gıda güvenliği için harekete geçildi 1

Osmangazi’de gıda güvenliği için harekete geçildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da asayiş uygulaması: 8 tutuklamaKaraman’da asayiş uygulaması: 8 tutuklama
Komisyonda ilginç tartışma: ‘Cezaları artıran biziz, şov yapmayın!’Komisyonda ilginç tartışma: ‘Cezaları artıran biziz, şov yapmayın!’

Anahtar Kelimeler:
Osmangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.