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Osmangazi’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Bursa’da Osmangazi Belediyesi, temizlik hizmetlerini ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz şekilde sürdürerek, ortak yaşam alanlarının temiz tutulmasını ve Osmangazi’nin kent estetiğinin korunmasını katkı sağlıyor.

Osmangazi’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Bursa’da Osmangazi Belediyesi, temizlik hizmetlerini ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz şekilde sürdürerek, ortak yaşam alanlarının temiz tutulmasını ve Osmangazi’nin kent estetiğinin korunmasını katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin daha temiz ve yaşanabilir olması adına temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, vatandaşların günlük yaşamını sürdürdüğü sokak, cadde, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. İlçenin tüm noktalarında sahaya çıkan ekipler, sokak ve kaldırımlarda biriken çöpleri ve atıkları toplarken, çevre temizliğinin yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçiyor. Özellikle kaldırım kenarlarında ve yol güzergahlarında oluşan yabani otlar ekipler tarafından biçilerek alanların daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

İlçedeki yeşil alanların temizliği ve bakımını da düzenli olarak gerçekleştiren ekiplerin çalışmalarıyla, vatandaşların bu alanlardan daha temiz ve düzenli şekilde yararlanması sağlanıyor. Günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde kapsamlı temizlik çalışmaları da yürüten ekipler, ilçenin farklı noktalarında oluşabilecek temizlik ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale ederek Osmangazi’nin temizliğini korumak için yoğun gayret gösteriyor.

Osmangazi’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 1

Osmangazi’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 2

Osmangazi’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi
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