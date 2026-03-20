HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Osmaniye’de buruk bayram

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de Ramazan Bayramı buruk geçti.

Osmaniye’de buruk bayram

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de Ramazan Bayramı buruk geçti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, bayram sabahı mezarlıklara akın etti.

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Asri Mezarlık içerisindeki 6 Şubat Şehitliği, bayramın ilk gününde ziyaretçilerle doldu. Ellerinde çiçeklerle mezarlığa gelen vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Depremde kız kardeşi ile eniştesini kaybeden Hülya Arslan, felaketin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti. Arslan, "Acımız çok büyük, hiç değişmiyor. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın. 3 yıl geçti ama acımız devam ediyor, tarifi yok. Unutulmuyor, bitmiyor. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da hayat koridoru açıldı Sürücülerden alkışlanacak hareketBursa’da hayat koridoru açıldı Sürücülerden alkışlanacak hareket
Hukuk öğrencileri Akçakoca’yı gezdiHukuk öğrencileri Akçakoca’yı gezdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.