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  4. Osmaniye'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

03.03.2025 12:53
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Sumbas yolu kuzey çevre yolu Reşadiye köyü kavşağında meydana geldi. Hür Mehmet Üzer'in kullandığı otomobil ile V.A. isimli kişinin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumu ağır olan Hür Mehmet Üzer hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Üzer kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kaza
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