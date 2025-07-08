Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, D400 karayolu Buğdaycık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Osman Ş. idaresindeki 01 ANC 726 plakalı otomobil ile Harun A. idaresindeki 27 ATG 712 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)