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  4. Osmaniye’de kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi... Tonla ürünün yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye’de kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi... Tonla ürünün yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.03.2025 12:49
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Osmaniye’de polisin düzenlediği kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda ise çok sayıda çok sayıda sahte bandrol, alkol kapağı, arıma kiti, cinsel içerikli hap, sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Osmaniye’de kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi... Tonla ürünün yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık be Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak ve sahte alkol ile alakalı çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Osmaniye ve Adana’da belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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HER TÜRLÜ KAÇAK ÜRÜNÜ DENEMİŞLER

İkametlerde yapılan aramalarda ise 9 litre etil alkol, 6 adet viski, 2,5 litre el yapımı votka, 1.75 litre el yapım rakı, 1 adet likör, 1adet şarap, 11 adet aroma kiti, 462 adet alkollu şişe kapüşonu, 222 adet rakı şişesi kapağı, 925 adet viski şişesi etiketleri, 200 adet viski şişesi kapak üstü etiketi, 189 adet yabancı menşeili bandrol, 164 adet sahte TABDK bandrolü ve 1322 adet şişe kapağı koruma jelatini ele geçirildi. Ayrıca, toplamda 83 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve farklı tür cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan Taha A.,Hasan A. ve Halil K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaçak sahte
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