HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Osmaniye'de katliam gibi kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler

07.03.2025 17:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Çarpışıp şarampole devrildiler

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak mevkisinde meydana geldi. Mahmut Kevuk (60) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mahmut Kevuk, oğlu Mustafa Kevuk (30) ile diğer araçtaki Tuğba D.'nin (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Erkan D., çocukları M.İ.D. ve E.A.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bakan Güler'den net açıklama! "Ateşkes asla söz konusu değil"Bakan Güler'den net açıklama! "Ateşkes asla söz konusu değil"
Ramazan arınma mevsimidirRamazan arınma mevsimidir
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Günlerdir aranıyordu, gölde ölü bulundu!

Günlerdir aranıyordu, gölde ölü bulundu!

Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

Çayırhan Termik Santrali devredildi! CHP'den çarpıcı iddia

Çayırhan Termik Santrali devredildi! CHP'den çarpıcı iddia

Zelenskiy'e çok kızmıştı! Trump rotayı Rusya'ya çevirdi: Sert yaptırımlar yolda

Zelenskiy'e çok kızmıştı! Trump rotayı Rusya'ya çevirdi: Sert yaptırımlar yolda

ABD'de diplomatik kriz iddiası! 2 ayda yüzlerce kişi istifa etti

ABD'de diplomatik kriz iddiası! 2 ayda yüzlerce kişi istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.