HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi

Osmaniye’de bu yıl ilk kez düzenlenen Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu, ilk gününde renkli ve duygu dolu görüntülere sahne oldu.

Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi

Osmaniye’de bu yıl ilk kez düzenlenen Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu, ilk gününde renkli ve duygu dolu görüntülere sahne oldu. Maraton, çocuklar, bebekler ve özel bireyler için düzenlenen yarışmalarla start verdi. Yarışmalara tüm katılanlar madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, rekabetin değil eğlencenin ve dayanışmanın ön planda olduğu anlar yaşandı. Yarışmalarda kaybeden olmazken, piste çıkan tüm katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Büyük bir coşkuya sahne olan organizasyonda özellikle bebekler için düzenlenen yarışma izleyenlerin nefesini kesti. Minik sporcular pistte emeklerken, anne ve babalar da kenarda çocuklarının birinci olması için adeta kıyasıya yarıştı. Renkli görüntüler, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen etkinlikler, sporun her yaştan ve her kesimden bireyi bir araya getiren birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yarışmalar Türkiye’nin en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık’ta koşulacak maraton 21 kilometre ve 10 kilometrelik devam edecek.

Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi 1

Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi 2

Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi 3

Osmaniye’de kaybedeni olmayan maraton düzenlendi 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden olduSinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu
Bursa’da korkutan yangınBursa’da korkutan yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye maraton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.