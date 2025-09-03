Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu... Olay anı saniye saniye kamerada

Kan donduran olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

BABA TÜFEKLE KIZINI VURDU

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Otogarı'nda elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYAĞINDAN YARALANAN KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)