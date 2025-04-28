Osmaniye'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralı

Kaza, 22.30 sularında Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ile Bahçe ilçesi arasındaki otoyolda meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yan yattı.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır