Osmaniye’de piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar soncunda, kaçak yollarla üretilen dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kente getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bu çerçevede, D400 kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan taklit markalı bin 43 tişört ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.D. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır