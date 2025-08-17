HABER

Osmaniye’de son orta hasarlı yüksek katlı binanın yıkımı yapıldı

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı olduğu tespit edilen ve güçlendirme başvurusu yapılmayan son yüksek katlı bina olan 11 katlı Berker Apartmanı’nın yıkımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi’ndeki Berker Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.

Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp alınan güvenlik önlemlerinin ardından bina yıkıldı. Böylece depremler sonrası kentte ayakta kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina da yıkılmış oldu. Binanın bir bölümünün çökme anı cep telefonuyla görüntülendi.

57 BLOK, 756 KONUT VE 153 DÜKKANIN YAPILACAĞI PROJE

Öte yandan, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yerinde dönüşüm projesi kapsamında 57 blok, 756 konut ve 153 dükkanın yapılacağı projenin çalışmalarına başlandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

deprem Osmaniye
