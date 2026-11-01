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Osmaniye’de trafik kazası! Anbean böyle görüntülendi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye’de trafik kazası! Anbean böyle görüntülendi

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 78 yaşındaki Mehmet Kaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de trafik kazası! Anbean böyle görüntülendi 1

Osmaniye’de trafik kazası! Anbean böyle görüntülendi 2

Osmaniye’de trafik kazası! Anbean böyle görüntülendi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Osmaniye
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