HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Osmaniye’deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Osmaniye’deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 500 dekar alana yayıldı. Yangına bölgeye sevk edilen 20 arazöz, 10 su tankı, 4 helikopter, 5 itfaiye aracı, 10 pikap, 15 teknik personel, 90 orman işçisi, 10 itfaiye personeli ve 30 vatandaş olmak üzere toplam 145 kişi ile müdahale edildi. Yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, "Yangına 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Bu sıralar gerçekten ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Osmaniye'mizde de sık sık yangınlar oluyor. Kıymetli hemşehrilerimize bir kez daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü yanan bu yeşil vatanın tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete İHA saldırısıİsrail'den Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete İHA saldırısı
Sakarya'da firari 14 hükümlü yakalandıSakarya'da firari 14 hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.