Osmaniye'den Bakan Kurum'a anlamlı teşekkür! 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kuruluyor

Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismiyle kentte yeni bir mahalle kurulması kararı aldı. Osmaniyelilere sosyal medya hesabından teşekkür eden Bakan Kurum, "Onur duydum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" paylaşımını yaptı.

Cansu Akalp

Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismiyle kentte yeni bir mahalle kurulması kararı aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı, İbrahim Çenet, bu kararı "Osmaniye İl Merkezimizde Deprem Kalıcı Konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin önerileri ve talimatları ile “Murat Kurum Bey Mahallesi” adında Yeni bir Mahalle Kuruluyor:

Kahramanmaraş merkezli Asrın felaketi sonucunda 1010 hemşehrimizin hayatını kaybettiği , on binlerce bağımsız bina ve iş yerinin yıkıldığı Osmaniye İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazı ile yerleşen Osmaniyeli hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye İli Belediyemizin Kasım Ayı Meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin öneri ve talimatları ile “Murat Kurum Bey Mahallesi adıyla gündeme alınmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. " paylaşımıyla duyurdu.

BAKAN KURUM: 'ONUR DUYDUM'

Osmaniyelilere teşekkür eden Bakan Kurum, "Önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" paylaşımını yaptı.

