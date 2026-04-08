Osmaniye kabusu yaşadı! Selde can kayıpları var... Evler, iş yerleri, hastane morgu sular altında kaldı

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Osmaniye'de tam bir kabus yaşandı. Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Bir aracın içindeki iki vatandaş hayatını kaybetti. 127 ev ve 21 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Şiddetli yağış nedeniyle özel bir hastanenin morgu da suların altında kaldı. İşte bölgeden son durum...

Ufuk Dağ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

DERELER TAŞTI

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkisini artıran sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi’nin taşması sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu araca ulaştı.

2 KİŞİDEN ACI HABER

Araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede belediye ekipleri ile çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, taşkının yol açtığı hasarın belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANI OLCAR: 127 EV KULLANILMAZ HALDE

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, doğal afet ile yaptığı açıklamada sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 ev ile 21 iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Yağışın saat 17.30 sıralarında kırsal bölgede başladığını söyleyen Başkan Olcar, saat 19.00 sıralarında ise Kadirli ilçe merkezini etkisi altına aldığını kaydetti. Meteoroloji Müdürlüğü ile görüştüklerini belirten Başkan Olcar, metrekareye ortalama 125 kilogram yağmur yağdığını, hem Bülbül Deresi hem de Savrun Çayı'nda taşkın meydana geldiğini dile getirdi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KURTARILDI

Taşkın nedeniyle farklı noktalarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardıklarını belirten Olcar, "Fakat, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün önünde yoğun yağıştan kaynaklı 2,5-3 metre su birikintisi, bunun içinde araç, aracın içinde de iki vatandaşımızı maalesef kaybettik. Başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Onun dışında yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Birçok evimiz kullanılmaz halde, birçok vatandaşımız dışarda. Belediye ekiplerimiz sahada, AFAD ekiplerimiz sahada. Koordineli bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

HASTANENİN MORGU SULAR ALTINDA KALDI

Kadirli Belediyesi olarak 230 ekibin sahada olduğunu ifade eden Başkan Olcar, şunları söyledi:

"Şu anda 153 ihbarlarına göre 127 ev kullanılmaz halde. Yaklaşık 21 iş yeri kullanılmaz halde. Belediyemize çok yakın ve yağıştan çok etkilenen bir özel hastanenin morgu sular altında, içerisinde cenazeler de var. Vidanjörümüz, KASKİ, Su İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çalışma yapıyor. AFAD Başkanlığının bununla ilgili çalışma başlatıldığının bilgisini aldık. Kaymakamlığımızda bir kriz masası kuruldu Vali beyin öncülüğünde. Ama bunun üzerine haber vermeyip, kendi imkanlarıyla evindeki suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlarımız da var. Sahada gezdikçe onları da görüyoruz. Her türlü hem gıda, hem temizlik, hem de personel desteğini sağlıyoruz." (DHA/İHA)

