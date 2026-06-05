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Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 162 milyon TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen "Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık" olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Soruşturma doğrultusunda Osmaniye’de 3, Kahramanmaraş’ta 11 ve Adana’da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında 2 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı 1

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında son 6 ay içerisinde toplam 162 milyon TL tutarında para hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde eğitimli dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kart, 5 USB bellek, 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk, 2 POS cihazı ve 1 banka kartı ele geçirildi.

Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı 2

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Osmaniye siber güvenlik
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