Osmaniye’de 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Osmaniye’de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Toprakkale karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile işçi servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik dikkat çekti. Ayrıca yolcu minibüsünün arkasından gelen bir ticari taksinin, kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar da kameralara yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

kaza
