Osmaniye’de ağaca takılan kargayı itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ağaca takılan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Olay, Karatepe Aslantaş Milli Parkı içerisindeki mesire alanında meydana geldi. Ağaca takılı halde bir kargayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağaca tırmanan ekipler, oltaya takıldığı belirlenen kargayı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Ardından büyük bir hassasiyetle kuşun vücuduna saplanan kanca çıkarıldı.

Yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuşan karga, yeniden doğaya salındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır