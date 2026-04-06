Osmaniye’de ağaca takılan kargayı itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ağaca takılan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya salındı.Olay, Karatepe Aslantaş Milli Parkı içerisindeki mesire alanında meydana geldi.

Olay, Karatepe Aslantaş Milli Parkı içerisindeki mesire alanında meydana geldi. Ağaca takılı halde bir kargayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağaca tırmanan ekipler, oltaya takıldığı belirlenen kargayı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Ardından büyük bir hassasiyetle kuşun vücuduna saplanan kanca çıkarıldı.

Yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuşan karga, yeniden doğaya salındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

