Osmaniye’de meraklı tilki, Osmaniye kömbesini geri çevirmedi

Osmaniye’de meraklı tilki kendisine ikram edilen Osmaniye’nin meşhur bayram kömbesini geri çevirmedi.

Osmaniye’de meraklı tilki, Osmaniye kömbesini geri çevirmedi

Osmaniye’de meraklı tilki kendisine ikram edilen Osmaniye’nin meşhur bayram kömbesini geri çevirmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası doğal güzelliği, serin havası ve insanlarla iç içe olan yaşamıyla dikkat çekiyor. Gece saatlerinde ortaya çıkan bir tilki, vatandaşlar tarafından kendisine ikram edilen Osmaniye’nin meşhur bayram kömbesini fark edince büyük bir merakla yaklaştı. Bir süre çevresini koklayan tilki, kömbeyi aldıktan sonra etrafta biraz dolaştı. Ardından kömbeyi de yanına alarak gözden kayboldu.

Vatandaşlar, tilkinin kömbeye olan ilgisini tebessümle izlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye
