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Osmaniye’de mısır tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü

Osmaniye’de, hasadı tamamlanan mısır tarlasında çıkan anız yangını, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Sakızgediği köyünde meydana geldi.

Osmaniye’de mısır tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü

Osmaniye’de, hasadı tamamlanan mısır tarlasında çıkan anız yangını, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Sakızgediği köyünde meydana geldi. Hasadı yapılan mısır tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anızların yanmaya başladığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Osmaniye Belediyesi yetkilileri, anız yangınlarının toprağın verimliliğine, doğadaki canlılara ve çevreye zarar verdiğini belirterek vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

Osmaniye’de mısır tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü 1

Osmaniye’de mısır tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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