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osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’de çalılık alanda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

osmaniye de orman yangını kontrol altına alındı 1

Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. İki uçak, altı helikopter ve on iki arazöz kullanıldı. Yaklaşık yüz personel yangınla mücadele etti. Yangın, Yarpuz Mahallesi Türkü mevkisinde çıktı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, çalışmaları yerinde inceledi. Yangının saat 11.40 sıralarında başladığı ihbarı alındı. İlk önce örtü yangını olarak başlayan yangın, zamanla ormanlık alana yayıldı.

osmaniye de orman yangını kontrol altına alındı 2

Tüm birimler hızlı bir şekilde yangını söndürmek için çalıştı. Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri destek verdi. Toplamda yaklaşık yüz personel ile birlikte sekiz hava aracı ve on iki arazözle mücadele sürüyor.

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alanda iki hektarlık bir bölgede yanmaya devam eden noktalar mevcut. Ekiplerimiz tüm güçleriyle çalışmaya devam ediyor.

Hava araçları Kalecik Barajı ve Yarpuz Göleti’nden su alıyor. Havadan müdahale hızla sürdürülüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellidir. Geçmiş olsun mesajları verildi.

osmaniye de orman yangını kontrol altına alındı 3
Kaynak: İHA

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yangın Osmaniye orman müdahale
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