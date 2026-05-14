Osmaniye’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkış yaparak sola dönüş yapan E. S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü E. S. ise yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan H.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır