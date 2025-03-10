Osmanlı'dan kalma 'mahya' geleneği Manisa'da yaşatılmaya devam ediliyor

On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi Mahyalar yaklaşık 450 yıldır şehirlerin en güzel süsleri oldu. Osmanlı cihan devleti döneminde yağ kandiliyle yapılan mahyalar, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ampul, son olarak ise bir çoğu led aydınlatmalarla yapılmaya başlandı. Yaklaşık üç yıl önce Yunusemre Belediyesi tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Saruhanbey Cami, ramazan ayında teravih namazlarında hayli rağbet görüyor. 4 minareli caminin minarelerinde dönüşümlü olarak görünen "Allah" lafzı ve Türk bayrağı, camiye ahenk katıyor. Çok eski bir ramazan kültürü olan ve cami minarelerine asılan mahyalar, renkli görüntülere sahne oluyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır