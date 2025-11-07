HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor

Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan tarihi Çarşı Camii, mimari yapısı ve "kırlangıç metodu" olarak bilinen benzersiz tavan tekniğiyle dikkat çekiyor.Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Şenol Dönmez, kentte bulunan tarihi Çarşı Camii hakkında açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor

Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan tarihi Çarşı Camii, mimari yapısı ve "kırlangıç metodu" olarak bilinen benzersiz tavan tekniğiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor 1

Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Şenol Dönmez, kentte bulunan tarihi Çarşı Camii hakkında açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor 2

Dönmez, caminin mimari özellikleriyle dikkat çeken nadir Osmanlı eserlerinden biri olduğunu belirtti. Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan Çarşı Camii’nin, "kırlangıç metodu" ile inşa edildiğini söyleyen Şenol Dönmez, "Kırlangıç metoduyla yapılan bir camimizdir. İçeri girdiğimizde tavanın, tahtaların üst üste bindirilmesiyle yapıldığını görmekteyiz. Bu yöntem, kırlangıç kuşundan esinlenilerek geliştirilmiş bir tavan metodudur. Üst üste geçirilerek yapılan bu sistem, Anadolu’da çok az sayıda camide uygulanmıştır" dedi. Dönmez, Çarşı Camii’nin mimari yapısıyla da ön plana çıktığını ifade ederek, "Cami kare planlı olarak inşa edilmiştir. Taşla örülerek yapılan, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çok güzel ve estetik bir eserdir. Anadolu’da bu tarzda yapılan camilerin en büyüklerinden biri de Çarşı Camii’dir. Bu eserler, geçmişimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardır. Kent olarak bu değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor 3

"CEMAAT SAYISI ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZLARINDA ARTIYOR"

Camiye namaz kılmanın yanı sıra görmek, bilgilenmek ve sohbet içinde gelindiğini söyleyen cami imamı Abdülkadir Edi, "Camide 7 yıldır görev yapıyorum. Ülkenin çeşitli bölgelerinden ziyaretçiler geliyor. Özellikle öğle ve ikindi namazlarında cami cemaati artıyor" şeklinde konuştu. Hacı Özel isimli vatandaş ise çocukluk dönemlerinden bu yana camiye geldiğini ve ahşap özelliğiyle caminin dikkat çektiğini söyledi.

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor 4

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor 5

Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu taş sadece Kayseri’de çıkıyorBu taş sadece Kayseri’de çıkıyor
Şanlıurfa’da alkol, silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıŞanlıurfa’da alkol, silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.