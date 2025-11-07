Osmanlı Mirası 161 yıllık Kırşehir Camii kırlangıç tavanıyla göz kamaştırıyor

Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan tarihi Çarşı Camii, mimari yapısı ve "kırlangıç metodu" olarak bilinen benzersiz tavan tekniğiyle dikkat çekiyor.

Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Şenol Dönmez, kentte bulunan tarihi Çarşı Camii hakkında açıklamalarda bulundu.

Dönmez, caminin mimari özellikleriyle dikkat çeken nadir Osmanlı eserlerinden biri olduğunu belirtti. Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan Çarşı Camii’nin, "kırlangıç metodu" ile inşa edildiğini söyleyen Şenol Dönmez, "Kırlangıç metoduyla yapılan bir camimizdir. İçeri girdiğimizde tavanın, tahtaların üst üste bindirilmesiyle yapıldığını görmekteyiz. Bu yöntem, kırlangıç kuşundan esinlenilerek geliştirilmiş bir tavan metodudur. Üst üste geçirilerek yapılan bu sistem, Anadolu’da çok az sayıda camide uygulanmıştır" dedi. Dönmez, Çarşı Camii’nin mimari yapısıyla da ön plana çıktığını ifade ederek, "Cami kare planlı olarak inşa edilmiştir. Taşla örülerek yapılan, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çok güzel ve estetik bir eserdir. Anadolu’da bu tarzda yapılan camilerin en büyüklerinden biri de Çarşı Camii’dir. Bu eserler, geçmişimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardır. Kent olarak bu değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"CEMAAT SAYISI ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZLARINDA ARTIYOR"

Camiye namaz kılmanın yanı sıra görmek, bilgilenmek ve sohbet içinde gelindiğini söyleyen cami imamı Abdülkadir Edi, "Camide 7 yıldır görev yapıyorum. Ülkenin çeşitli bölgelerinden ziyaretçiler geliyor. Özellikle öğle ve ikindi namazlarında cami cemaati artıyor" şeklinde konuştu. Hacı Özel isimli vatandaş ise çocukluk dönemlerinden bu yana camiye geldiğini ve ahşap özelliğiyle caminin dikkat çektiğini söyledi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır