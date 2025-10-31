HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Rakoczi Müzesi’nde pandemi öncesine göre ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor

Osmanlı’ya sığınan Macar Prensi II. Ferenc Rakoczi’nin bir dönem yaşadığı ve bugün müze olarak hizmet veren Rakoczi Evi, Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluğun simgesi olarak biliniyor. 1711’de Osmanlı’ya sığınan Macar ulusal kahramanı II. Ferenc Rakoczi, bir süre Edirne’de kaldıktan sonra Tekirdağ’a yerleştirilmiş ve 1735 yılında vefat edene kadar bu evde yaşamıştı. Bugün Rakoczi’nin anısına müze olarak düzenlenen yapı, Macarlar için tarihî ve duygusal bir anlam taşımaya devam ediyor.
"Türkler için Selanik’teki Atatürk Evi neyse, Macarlar için de Tekirdağ’daki Rakoczi Evi odur" diyen Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, "Türk ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Ancak Bulgar ziyaretçilerimizde yüzde 80, Macar ziyaretçilerimizde ise pandemi öncesine göre yüzde 50 oranında azalma oldu. Bu yıl biraz hareketlenme yaşandı ve yaklaşık 400 Macar ziyaretçimiz oldu. Bu ev Macarlar için çok önemli bir yer" açıklamasında bulundu.

Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor 1

Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor 2

Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor 3

Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor 4Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da evlilik tartışmasında öldürülen genç toprağa verildiİstanbul’da evlilik tartışmasında öldürülen genç toprağa verildi
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralıMotosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
müze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.