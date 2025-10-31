Osmanlı’ya sığınan Macar kralının evi eski günlerini arıyor

Osmanlı’ya sığınan Macar Prensi II. Ferenc Rakoczi’nin bir dönem yaşadığı ve bugün müze olarak hizmet veren Rakoczi Evi, Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluğun simgesi olarak biliniyor. 1711’de Osmanlı’ya sığınan Macar ulusal kahramanı II. Ferenc Rakoczi, bir süre Edirne’de kaldıktan sonra Tekirdağ’a yerleştirilmiş ve 1735 yılında vefat edene kadar bu evde yaşamıştı. Bugün Rakoczi’nin anısına müze olarak düzenlenen yapı, Macarlar için tarihî ve duygusal bir anlam taşımaya devam ediyor.

"Türkler için Selanik’teki Atatürk Evi neyse, Macarlar için de Tekirdağ’daki Rakoczi Evi odur" diyen Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, "Türk ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Ancak Bulgar ziyaretçilerimizde yüzde 80, Macar ziyaretçilerimizde ise pandemi öncesine göre yüzde 50 oranında azalma oldu. Bu yıl biraz hareketlenme yaşandı ve yaklaşık 400 Macar ziyaretçimiz oldu. Bu ev Macarlar için çok önemli bir yer" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır