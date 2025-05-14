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ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli sonuçlarını açıkladı
Begüm Özkaynak

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

duyuru

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı sonuç
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