HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ot biçerken zeytinliği yaktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddialara göre bir şahıs kuru otları biçtiği sırada zeytinlik alanda yangına sebep oldu, alevler geniş alana yayılmadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Ot biçerken zeytinliği yaktı

Yangın, Efeler ilçesi Topyatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti.

Ot biçerken zeytinliği yaktı 1

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangının bölgede kuru otları biçen bir şahsın çalışma yaptığı esnada çıktığı ve şahsın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ot biçerken zeytinliği yaktı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinayete kurban giden anne ve kızına acı vedaCinayete kurban giden anne ve kızına acı veda
Boğanın saldırdığı besici büyük tehlike atlattıBoğanın saldırdığı besici büyük tehlike atlattı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.