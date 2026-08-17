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Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı!

Kadına cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kahreden haber bu kez Kayseri'den geldi. Bir cani otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen cani düşen kadının üzerine odadaki eşyaları da attı.

Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı!

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir şahıs, otel odasında kavga ettiği kadını 5’inci kattan aşağı attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybederken şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı! 1

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan’ı 5’inci kattan aşağı attı.

Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı! 2

ÜZERİNE EŞYALARI DA ATTI

Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı! 3

CANİ YAKALANDI

N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler odada ve Selin Gökhan’ın bulunduğu asma katta incelemede bulundu. Selin Gökhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı! 4

Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan attı! 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kayseri otel
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