HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım: "Böyle gittik, dönemedik" Geriye bir tek bu videoları kaldı

Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım: "Böyle gittik, dönemedik" Geriye bir tek bu videoları kaldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 16:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya’yı kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabından "Böyle gittik, dönemedik" paylaşımı yaparak sorumluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

Otel yangınından kurtulan babadan yürek burkan paylaşım: "Böyle gittik, dönemedik" Geriye bir tek bu videoları kaldı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangının acıları devam ediyor. 78 kişiye mezar olan onlarca kişinin de ağır yaralandığı otel yangınında 3 kişilik Manisalı Altın ailesinden geriye kalan Baba Hilmi Altın sosyal medya hesabından bu sefer de Kartalkaya'ya tatile giderken yolda çektikleri mutluluk dolu bir videoyu paylaştı.

"BÖYLE GİTTİK, DÖNEMEDİK"

Videonun altına 'Böyle gittik, dönemedik' paylaşımı yapan acılı baba Hilmi Altın sorumluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

SaveClip.App_474898026_18481906813055294_8866738771036263749_n

Baba Hilmi Altın'ın şehir dışında olduğu ve dava dosyalarını okuduğu öğrenilirken, ilk mahkemenin görülmesinin ardından açıklama yapacağı bildirildi.

thumbs_b_c_d20296d8772cd77def349d5479a9a8b2

Kübra Altın ve kızı Alya Altın Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilmişti.

(İHA)

Bayburt’ta ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ konferansı düzenlendiBayburt’ta ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ konferansı düzenlendi
Balıkesir'de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildiBalıkesir'de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.