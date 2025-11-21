HABER

Otellerde gizli tehlike: Alüminyum fosfit nedir, ne kadar tehlikeli?

İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdinin hayatını kaybetmesi Türkiye’yi ve Almanya’yı yasa boğdu. Aile, kaldıkları otelde 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, kısa süre içinde tüm aile üyeleri yaşamını yitirmişti. Ailenin ölümüne neden olan madde olarak, 'alüminyum fosfit' işaret ediliyor. Alüminyum fosfit nedir? Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Alman basınından Der Spiegel’in mercek altına aldığı alüminyum fosfit, dünya genelinde "sessiz katil" olarak anılan son derece tehlikeli bir böcek ilacı bileşeni olarak biliniyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit, koyu gri-yeşilimsi renkte, genellikle tablet halinde üretilen bir kimyasal bileşik. Nemle temas ettiğinde çok hızlı bir şekilde fosfin (monofosfan) adı verilen renksiz, aşırı zehirli bir gaz açığa çıkarıyor.

Bu gaz özellikle;

  • Tahıl depoları
  • Yük gemileri ve konteynerler
  • Kemirgenlerin yoğun olduğu baraj ve silo alanları gibi kapalı büyük hacimli alanlarda haşere ve fare mücadelesinde tercih ediliyor.

Açık havada veya iyi havalandırılan alanlarda birkaç gün içinde zararsız fosfata dönüşen gaz, kapalı ve havalandırılması yetersiz odalarda ölümcül konsantrasyona ulaşabiliyor.

VÜCUDA NASIL ZARAR VERİYOR?

Fosfin gazı esas olarak solunum yoluyla vücuda giriyor. Çok düşük konsantrasyonlarda (0,1–1 ppm) bile:

  • 30 dakika içinde kusma, ishal, baş dönmesi
  • Kalp ritim bozuklukları
  • Akciğer ödemi
  • Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Eser miktarda maruziyet bile birkaç saat içinde ölüme yol açabiliyor.

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü, alüminyum fosfiti "en yüksek tehlike kategorisinde" değerlendiriyor. Şu anda bilinen bir panzehiri bulunmuyor.

Bilim insanları, gazın hücrelerin enerji üretim mekanizmasını (ATP sentezini) bozduğunu ve dokuların oksijen kullanma yeteneğini engellediğini tespit etti.

ALMANYA’DA SIKI YASAK, TÜRKİYE’DE "SADECE UZMANLAR" KULLANABİLİYOR

Almanya’da alüminyum fosfit: Sadece özel eğitimli ve ruhsatlı profesyoneller tarafından kullanılabiliyor
Uygulama alanı tamamen yalıtılıyor. İşlem sonrası gaz seviyesi ölçülerek güvenli sınırın altına düştüğü belgeleniyor. Otel, yatak odası gibi insan bulunan mekanlarda neredeyse hiç kullanılmıyor.

Türkiye’de de Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı gereği alüminyum fosfit içeren ilaçlar sadece sertifikalı uzmanlar tarafından uygulanabiliyor ve uygulama yapılan alan en az 3 gün karantinaya alınmak zorunda.

Ancak İstanbul’daki olayda, otel yönetiminin veya ilaçlama firmasının bu kurallara ne ölçüde uyduğuna dair soru işaretleri devam ediyor.

Kaynak: Nefes

