Otellerde gizli tehlike: Alüminyum fosfit nedir, ne kadar tehlikeli?

Alman basınından Der Spiegel’in mercek altına aldığı alüminyum fosfit, dünya genelinde "sessiz katil" olarak anılan son derece tehlikeli bir böcek ilacı bileşeni olarak biliniyor.
Alüminyum fosfit, koyu gri-yeşilimsi renkte, genellikle tablet halinde üretilen bir kimyasal bileşik. Nemle temas ettiğinde çok hızlı bir şekilde fosfin (monofosfan) adı verilen renksiz, aşırı zehirli bir gaz açığa çıkarıyor.
Bu gaz özellikle;
Açık havada veya iyi havalandırılan alanlarda birkaç gün içinde zararsız fosfata dönüşen gaz, kapalı ve havalandırılması yetersiz odalarda ölümcül konsantrasyona ulaşabiliyor.
Fosfin gazı esas olarak solunum yoluyla vücuda giriyor. Çok düşük konsantrasyonlarda (0,1–1 ppm) bile:
Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü, alüminyum fosfiti "en yüksek tehlike kategorisinde" değerlendiriyor. Şu anda bilinen bir panzehiri bulunmuyor.
Bilim insanları, gazın hücrelerin enerji üretim mekanizmasını (ATP sentezini) bozduğunu ve dokuların oksijen kullanma yeteneğini engellediğini tespit etti.
Almanya’da alüminyum fosfit: Sadece özel eğitimli ve ruhsatlı profesyoneller tarafından kullanılabiliyor
Uygulama alanı tamamen yalıtılıyor. İşlem sonrası gaz seviyesi ölçülerek güvenli sınırın altına düştüğü belgeleniyor. Otel, yatak odası gibi insan bulunan mekanlarda neredeyse hiç kullanılmıyor.
Türkiye’de de Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı gereği alüminyum fosfit içeren ilaçlar sadece sertifikalı uzmanlar tarafından uygulanabiliyor ve uygulama yapılan alan en az 3 gün karantinaya alınmak zorunda.
Ancak İstanbul’daki olayda, otel yönetiminin veya ilaçlama firmasının bu kurallara ne ölçüde uyduğuna dair soru işaretleri devam ediyor.
Kaynak: Nefes
Okuyucu Yorumları 0 yorum