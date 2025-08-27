HABER

Otizmli Adem'in sır ölümü! Cansız bedeni Küçükçekmece Gölü'nde bulundu

İstanbul'da yürek burkan bir olay yaşandı! Otizmli Adem Barik'in cansız bedeni Küçükçekmece Gölü'nde bulundu. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 6 yaşındaki otizmli Adem'in nasıl hayatını kaybettiği araştırılıyor!

Otizmli Adem'in sır ölümü! Cansız bedeni Küçükçekmece Gölü'nde bulundu

Dün akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan Adem'den acı haber geldi! Emniyet ekipleri Küçükçekmece Gölü'nde otizmli Adem'in cansız bedenini buldu. Ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Ekol TV'den Enes Arol'un haberine göre olay Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İhbarlar sonrası arama çalışmaları başladı. Bir vatandaş aramalar sırasında Küçükçekmece Gölü üzerinde hareketsiz bir çocuğun yattığını fark etti.

Otizmli Adem in sır ölümü! Cansız bedeni Küçükçekmece Gölü nde bulundu 1

GÖRGÜ TANIKLARI VE AİLENİN İFADESİ ALINDI

Durum yetkililere bildirildi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6 yaşındaki Adem'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı fakat küçük çocuk kurtarılamadı.

Otizm tanılı Adem’in o göle nasıl düştüğü henüz bilinmiyor. Söz konusu ölümün bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Ailenin ve görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

