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Otizmli bireyler için yeni dönem: "Türkiye'de 2 milyon otizmli birey olduğu tahmin ediliyor"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tanıdan Müdahaleye Otizm’ temalı 1’inci OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) Otizm Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Otizmli bireyler için yeni dönem: "Türkiye'de 2 milyon otizmli birey olduğu tahmin ediliyor"

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, “ABD'nin verilerine baktığımızda 36 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığını gösteriyor. Bu sayılar ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon otizmli bireyin olduğu tahmin ediliyor” dedi.

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‘TANIDAN MÜDAHALEYE OTİZM’

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tanıdan Müdahaleye Otizm’ temasıyla 1’inci OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) Otizm Sempozyumunda konuşmacı olarak katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, 30 yıldır özel eğitimci olduğunu ve son 20 yıldır da otizmli çocuklarla ve gençlerle çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"OTİZMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Prof. Dr. Özkan, “Otizm eylem planı, 2’nci otizm eylem planının planlanmasıyla birlikte illerde otizmle ilgili çalışmalar başladı. Samsun da bu kapsamda bir sempozyum gerçekleştirmiş. Tabii ki bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar çok önemli. Onların himayesinde gerçekleşiyor bu tür etkinlikler. Bu eylem planı aslında şunu öngörüyor, Türkiye'de bakanlıkların, üniversitelerin, STK'ların ve yerel yönetimlerin bir arada çalışması lazım. Bu sempozyum bunun için çok önemli ve çok güzel bir örnek” dedi.

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DÜNYADA 36 ÇOCUKTAN BİRİ OTİZMLİ DOĞUYOR

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon otizmli bireyin olduğu tahmin edildiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, “Dünya genelinde yapılmış çeşitli çalışmalar var. Özellikle en son veriler, aslında Amerika verileri ama bunu benimsiyoruz genellikle, 36 çocuktan birinin otizm spektrum bozukluğu tanısı aldığını gösteriyor. Bu sayılar ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Çok sistematik veriler henüz elimizde yok ama bu otizm eylem planının temel amaçlarından birisi Türkiye'deki otizm yaygınlığını belirlemek. Ama genel itibariyle çeşitli kurumların yayınladığı istatistikler var. Buna göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon otizmli bireyin olduğu tahmin ediliyor. 0-18 yaş arasındaki çocukların da yaklaşık 700 – 800 bin civarında olduğu bir tahmin. Ama sadece 2 milyon otizmli birey var demek yetmez. Tek bir aileye 4 kişi hesapladığımızda yaklaşık 8 milyon kişi aslında otizmden etkileniyor. Bu bağlamda yaygınlığın ne kadar yüksek olduğunu değerlendirerek belki adımları buna göre atmak lazım. Otizm doğuştan gelen bir farklılık, nöro gelişimsel farklılık. Ancak ilk 3 yaşta genellikle ortaya çıkıyor ve genel dünyadaki istatistikler evet 36 çocuktan biri. Yani aslında 3 çocuktan birinin otizmli olduğunu bize işaret ediyor. Dolayısıyla sınıflarımızda, çalıştığımız iş yerinde, toplumda, bindiğimiz otobüste, etrafımızda aslında 3 kişiden birinin otizmli olduğunu bilerek belki yaşama devam etmek uygun olacaktır” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otizm Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Samsun
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