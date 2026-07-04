HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede yayılan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, ilk müdahaleyi de kendi imkanlarıyla yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hızlı müdahale sayesinde alevlerin tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle otluk ve kuru alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Herhangi bir duman veya yangın belirtisinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi istendi.
Yangında sadece otluk alan zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü 1

Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralıŞanlıurfa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri’deki hurda yangını 2 saatte söndürüldüKayseri’deki hurda yangını 2 saatte söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Manisa Sarıgöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.