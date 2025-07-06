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Otluk alandaki yangın ormana sıçradı! Bursa'da 20 dönüm zarar gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ceviz ağaçlarının da bulunduğu ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.

Otluk alandaki yangın ormana sıçradı! Bursa'da 20 dönüm zarar gördü

Yangın, saat 21.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasındaki dere kenarında başladı. Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ceviz bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 20 dönüm alandaki ceviz ve orman ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyorBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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