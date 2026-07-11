Otluk alandaki yangın TOMA'ların da müdahalesiyle söndürüldü

Olay, Erkmen beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Bölgede onceden konuşlandırılan İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) itfaiye itfaiye ekipleri ile birlikte yangına müdahale etti.

ALEVLERE TOMA MÜDAHALE ETTİ

Yangın TOMA ve itfaiye araçlarının yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının çıkışı nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır