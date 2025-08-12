HABER

Oto çekicide uyuşturucu tuzağı! 28 bin kişilik zehir ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyonda oto çekici üzerinde taşınan bir araçta gizlenmiş 28 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 50 parça halinde paketlenen uyuşturucunun, piyasaya sürülmesi halinde tam 28 bin kişiyi zehirleyebileceği bildirildi.

Doğukan Akbayır

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Gerçekleştirilen operasyonda, oto çekici üzerinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada 50 parça halinde toplam 28 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüphelinin adli işlemleri ise halen devam ediyor.

"ASLA GEÇİT VERİLMEYECEK"

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ele geçirilen bu miktardaki uyuşturucunun piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 28.000 vatandaşın zehirlenmesine yol açabileceği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, suçta kibirlenen hiçbir yapıya göz açtırılmayacağını vurgulayarak, “Gençliğimizi zehirlemeye çalışanlara asla geçit verilmeyecek” mesajını verdi.

