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Oto galerici gencin ölümüyle ilgili ağabey ve kuzen tutuklandı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan ağabeyi ve kuzeni tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana gelmişti.

Oto galerici gencin ölümüyle ilgili ağabey ve kuzen tutuklandı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan ağabeyi ve kuzeni tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana gelmişti. İlçede otomobil galerisi işleten Emrah Yakar (25) ile iş yerinde bulunan ağabeyi A.Y. (26), kuzeni A.Y. (21) ve U.Ç. (41) arasında henüz sebeple kavga çıkmıştı. Kesici alet darbesiyle ağır yaralanan Emrah Yakar, kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan maktulün ağabeyi A.Y., A.Y. ve U.Ç. olmak üzere toplam 3 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çifteler Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve A.Y.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oto galerici gencin ölümüyle ilgili ağabey ve kuzen tutuklandı 1

Oto galerici gencin ölümüyle ilgili ağabey ve kuzen tutuklandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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