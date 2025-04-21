Oto tamir ustası, arıza ikaz ışıklarının dikkate alınması uyarısında bulundu

Her araçta bulunan gösterge panelindeki arıza ikaz ışıkları, araçta bulunan beyin tarafından algılanan arızaların gösterge paneline iletilmesiyle uyarı veriyor. Bu ikaz ışıklarından bazılarının hayati önem taşıdığını söyleyen oto tamir ustası, ikaz ışıklarının önemsenmemesi sonucu büyük masraflar çıkabileceğine dikkat çekti.

Oto tamir ustası Erdal Şenyiğit, arıza ikaz ışığının araçlardaki acil uyarı ışığı olduğunu ifade etti. Şenyiğit, "Önemli olan 3 tane uyarı vardır. Bunların dikkate alınması lazım. En önemli uyarılardan biri akü şarj işaretidir, ikinci uyarımız yağ lambası ışığıdır, üçüncü uyarımız ise hararet ikaz ışığıdır. Elektrik aksamı kısmındaki uyarılar akü şarj uyarısıdır. Yağ lambası ikaz uyarısı ve hararet ikaz ışığıdır mekanik uyarılardır" dedi.

Bu tür durumlarda aracın hemen müsait bir yere çekilmesi gerektiğini, asla kullanılmaması ve çekici yardımı ile servislere götürülmesi gerektiğini aktaran Şenyiğit, "Diğer uyarı ışıkları için ise stabil ve yavaş bir şekilde en yakın servislere uğrayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır