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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 352 gram kubar esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Şeyhdavutlar Mahallesi’nde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, 16 Eylül'de şüpheli Y.T.’nin ikametine operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 352 gram kubar esrar ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.T., jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Eylül’de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu operasyonu
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