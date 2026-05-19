Otobanda seyir halindeki cip alev alev yandı

Gemlik’te otobanda seyir halinde olan bir cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araç sürücüsü son anda kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik yönünde seyir halinde olan sürücü Yücel Dönmez, Serbest Bölge’yi geçtikten sonra aracın aniden stop etmesi üzerine emniyet şeridine çekti. Kısa süre sonra araçtan yükselen alevler bir anda tüm cipi sardı.

Sürücü Yücel Dönmez, araçtan zamanında çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır