Otobüs durağındaki cinayette kan donduran detay! Öldürmeden önce siyah çelenk göndermiş

Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde 21 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Gülten Ürkmez ile tartışan Serkan Ürkmez evden ayrıldı.

3 GÜN SONRA DÖNÜP OTOBÜS DURAĞINDA BAŞINDAN VURDU

Üç gün sonra mahalleye gelen Ürkmez, otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından önce iş yerinde, ardından evinde saklanan şüpheli Serkan Ürkmez, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı. Ürkmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan fezlekede, motosikletle kaçan şüpheli Serkan Ürkmez'in kolluk kuvvetlerince bir tarlada yakalandığı belirtildi. Telefonunda yapılan incelemelerde, mesajlaşma uygulamasındaki profilinde siyah çelenkli bir fotoğraf paylaştığının tespit edildiği aktarıldı. Fezlekede, şüpheli koca Ürkmez'in kumar oynaması ve alkol kullanması nedeniyle eşiyle arasında sorunlar bulunduğu, bir süredir evde yaşamadığı anlatıldı. Ayrıca şüphelinin, olaydan bir gün önce cinayette kullandığı silahın fotoğrafını sanal medyada 'Birazdan her şey son bulacak' notuyla paylaştığı bilgisine yer verildi.

"BEN SENİ ÖLÜMSÜZ SEVDİM" NOTLU ÇELENK

Şüphelinin sanal medyada eşi Gülten Ürkmez'in fotoğrafını paylaşarak, '26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?' mesajını yazdığı bilgisinin yer aldığı fezlekede, ayrıca büyük boy çelenk yaptırıp eşinin iş yerine gönderdiği, çelengin üzerinde 'Ben seni ölümsüz sevdim, Serkan' ifadelerinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporuna göre, Gülten Ürkmez'in vücudundaki mermi çekirdeği girişinin bitişik atış mesafesinden olduğu bildirildi.

ÇELENGİ KENDİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİĞİ İÇİN GÖNDERMİŞ

Serkan Ürkmez ifadesinde eşi ile arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savunurken olay günü çocuklarını görmek için eve gittiğini söyledi. Bu sırada eşini durakta gördüğünü söyleyen Ürkmez, eşinin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ürkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını, eşini değil kendini öldürmek istediğini ve üzgün olduğunu ifade etti. Öte yandan şüpheli Ürkmez, daha önce eşine yolladığı çelengi kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini, sanal medyada yaptığı silahlı paylaşımdaki 'Birazdan her şey son bulacak' ifadesini de kendisi için yazdığını iddia etti.

'PLANLI CİNAYET' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Fezlekede, olayın öncesi ve meydana geliş şekli değerlendirildiğinde, öldürme eyleminin ani şekilde gerçekleştiğini kabul etmenin mümkün olmadığı, olayın bir bütün halinde planlı şekilde öldürme niyeti ve saikini ortaya koyduğu ve şüphelinin eyleminin tasarlayarak planlı şekilde olduğu belirtildi. Olay günü şüphelinin motosikletle takip ettiği eşini ruhsatsız silahla otobüs durağında öldürdüğü bilgisinin yer aldığı fezlekede, cinayet zanlısının barışma teklifini kabul etmeyen eşine husumet beslediği, öldürme kararı aldığı ve hazırlık yaparak olayda kullandığı silahı temin ettiği belirtildi. Öte yandan şüpheli Serkan Ürkmez hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır