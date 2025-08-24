Otobüs terminalinde ölü bulundu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs terminalinin bahçesindeki Suluova Yazıhanesi yanında koltuklar üzerinde yatar bir kişiyi fark eden yazıhane çalışanı, şahsı uyandırmak isteyince tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın ölmüş olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada ölen kişinin 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya oluğunu ve 3-4 gündür otobüs terminalinde kaldığını tespit etti. Adli tabip tarafından yapılan incelemede Ertuğrul Çetinkaya’nın doğal ölüm sonucu hayatını kaybettiği yönünde karar verildi. Çetinkaya’nın cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırılarak yakınları ile irtibata geçildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır