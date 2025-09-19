HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Denizli’ye şehirlerarası yolcu otobüsüyle 4 kilo 420 gram metamfetamin maddesi getiren yabancı uyruklu zehir taciri, narkotik polisinin titiz çalışması sonucu uyuşturucuyu satamadan yakalandı.

Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı
Hazar Gönüllü

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, il dışından yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde istihbari bilgi alındı. Alınan bilgiye istinaden kapsamlı bir çalışma başlatan narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, yabancı uyruklu bir şüpheli şehirlerarası yolcu otobüsünden indiği esnada kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve otobüsün kargo bölümüne teslim ettiği 2 kolide narkotik köpeğiyle yapılan aramada 9 paket halinde 4 kilo 420 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 1

Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 2

Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşında başladı, hâlâ devam ediyor!14 yaşında başladı, hâlâ devam ediyor!
Türk bayraklı tırnakları dikkat çekmişti! Prenses Balıklıgöl'de!Türk bayraklı tırnakları dikkat çekmişti! Prenses Balıklıgöl'de!

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.