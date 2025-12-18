HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdı

Adana'da, bir halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdı

Edinilen bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünden inen kadın yolcu ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında kadın yolcu, sürücüye küfürlü konuştu. Sürücü de karşılık verdi. Öfkelenen kadın yolcu, sürücüye çeşitli eşyalar fırlattıktan sonra yeniden otobüse binerek saldırmaya başladı. Bunun üzerine sürücü de kadına karşılık verdi.

Otobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirlerine saldırdı 1

OTOBÜSTEKİLERİN ARAYA GİRMESİYLE KAVGA SONA ERDİ

Otobüs içerisindeki yolcuların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladıKocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
Habertürk Programlar Koordinatörü Kılıç'tan çarpıcı iddialar: "Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi"Habertürk Programlar Koordinatörü Kılıç'tan çarpıcı iddialar: "Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tartışma halk otobüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.