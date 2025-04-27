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Yer: Mecidiyeköy! Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul Mecidiyeköy'de otobüsü kaçıran yolcu, ortalığı birbirine kattı. Şoförün durak dışında olunması nedeniyle kapıları açmamasına sinirlenen yolcu, aracın önünü kesti.

Yer: Mecidiyeköy! Otobüsü kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

Mecidiyeköy'de otobüsü kaçıran yolcu, otobüsün önünü kesti. Olay, bugün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı.

Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi.
Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı.

Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu.

Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir kaza yaşanmadan yoldan çekildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy otobüs
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