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  4. Otogarda kıskıvrak yakalandı! Bakın üzerinden ve evinden neler çıktı...

Otogarda kıskıvrak yakalandı! Bakın üzerinden ve evinden neler çıktı...

03.03.2025 14:02
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Tokat'ta otogarda yakalanan O.K.'nin üzerinde bonzai yapımında kullanılan 25 gram hammadde, evinde ise 1,5 litre aseton ele geçirildi.

Otogarda kıskıvrak yakalandı! Bakın üzerinden ve evinden neler çıktı...

Tokat'ta bir istihbarat üzerine kenti uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri O. K. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. Tokat Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kente otobüs ile gelen şüpheli otogarda yakalandı.

25 GRAM HAMMADDE,1,5 LİTRE ASETON ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, işlendikten sonra 10 kiloya ulaşabilecek 25 gram bonzai ele geçirildi. Şahsın Ulaş köyündeki ikametinde yapılan aramalarda ise bonzai üretiminde kullanılan 1,5 litre aseton bulundu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat uyuşturucu bonzai aseton
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