Otogarda kızını vuran babayı vatandaşlar darbetti

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde baba, kızına tüfekle ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar babayı darbederek yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle terminale gelen Mustafa B., kızı Nilgün K.’ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan Nilgün K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nilgün K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mustafa B.’nin, kızıyla boşanma aşamasındaki eşinden dolayı sorunlar yaşadığı ve kızını "kötü yola düşmek" ile "uyuşturucu madde satıcılığı" iddialarıyla suçladığı ileri sürüldü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen baba Mustafa B.’nin de yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

