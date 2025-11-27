HABER

Otomobil, alev topuna döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev topuna döndü. Patlamanın da yaşandığı yangın, bir başka vatandaş tarafından böyle kayda alındı.

Otomobil, alev topuna döndü

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (61) yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Patlamaların da meydana geldiği yangında, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Yaşanan o anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bursa
