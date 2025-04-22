HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde otomobilin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Beyşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı.

Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, Derebucak ile Antalya’nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi yolu güzergahındaki dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki otomobil Derebucak istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı. Dağ yolunda yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklar arasında devrilip taklalar atan otomobil, ağaçlık alanda durabildi.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisindeki C.A., D.G., İ.G., A.K. adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, Beyşehir’de Hacıakif Mahallesi’nde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan bir diğer kazada da motosiklette bulunan C.D. ile M.S.D. yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlyas Salman'a Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan adli para cezasıİlyas Salman'a Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan adli para cezası
Milletvekili Seda Kaya Ösen istifa ettiMilletvekili Seda Kaya Ösen istifa etti

Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek finale yükseldi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek finale yükseldi!

Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Türkiye iddiası gündem olmuştu! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Türkiye iddiası gündem olmuştu! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Türkiye'yi yasa boğan yangın böyle başlamış

Türkiye'yi yasa boğan yangın böyle başlamış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.